新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥今表示，指揮中心昨天召開專家會議討論，預計明天開始，擴大採檢標準，民眾只要從國外回來，不限任何國家，14天內出現發燒、呼吸道症狀，就必須要接受採檢。

新冠肺炎除了在大陸疫情持續增加，目前在全球多國均出現本土病例，日本等地甚至出現傳染途徑不明的案例，我國近日已升高對日本、泰國、新加坡等國的監測。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，昨天的專家會議上做出共識，認為目前日本、新加坡和泰國因為檢驗能力強，但「其他國家是否有疫情，都難以偵測」。

為了避免任何漏網之魚，所以放寬標準，從過去僅針對中港澳旅遊史者，擴大到所有國外旅遊史者，14天內有從國外回來，出現有發燒或是呼吸道症狀，就可以到醫院進行採檢。

至於人數是否會貿然增加而衝擊採檢量能？莊人祥表示，目前一天可以提供1300人的採檢量能，且也不是每天都有人需要採驗，應該不至於不足。

而傳染病防治醫療網指揮官張上淳則表示，專家會議上除了從其他國家回來者，另外也同步擴大社區篩檢，包含不明原因肺炎而沒有旅遊史者，任何可疑的群聚感染，或醫護人員出現不明原因肺炎等，通通都要加驗。

(中時 )