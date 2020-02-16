國家衛健委新聞發言人米鋒16日在國務院聯防聯控機制就疫情防控工作進展情況舉行的發布會上說，截至2月15日24時，武漢、湖北、全國重症病例占確診病例的比例均明顯下降。

根據新華社報導，武漢重症占確診病例的比例由1月28日的最高點32.4%波動下降至2月15日的21.6%。

湖北其他地市重症占確診病例的比例由1月27日的最高點18.4%下降至2月15日的11.1%。

全國其他省份重症占確診病例的比例由1月27日的最高點15.9%下降至2月15日的7.2%。

(中時電子報)