大陸新冠肺炎重症比例 明顯下降 16:332020/02/16 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎重症病例，占確診病例明顯下降。圖為武漢大學人民醫院的醫務人員在檢測捐血設備。（圖／中新社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國家衛健委新聞發言人米鋒16日在國務院聯防聯控機制就疫情防控工作進展情況舉行的發布會上說，截至2月15日24時，武漢、湖北、全國重症病例占確診病例的比例均明顯下降。 根據新華社報導，武漢重症占確診病例的比例由1月28日的最高點32.4%波動下降至2月15日的21.6%。 湖北其他地市重症占確診病例的比例由1月27日的最高點18.4%下降至2月15日的11.1%。 全國其他省份重症占確診病例的比例由1月27日的最高點15.9%下降至2月15日的7.2%。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #大陸 #全球 #重症比例 也許您會感興趣 推薦閱讀 喜訊！陸海南海口新增5名新冠肺炎患者出院 19:382020/02/12 兩岸 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 俄羅斯2起武漢肺炎確診病例 皆已痊癒出院 22:092020/02/12 國際 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 新冠肺炎陰霾籠罩 東奧籌委會重申照辦 21:362020/02/13 國際 新冠肺炎病例不斷攀升 專家警告：恐在日大流行 21:382020/02/13 生活 日本新增4起境內感染新冠肺炎病例 21:562020/02/13 國際 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 兩岸熱門新聞 湖北宣布實行「24小時最嚴格」封閉式管理措施 - 兩岸 為何歷史上庚子年都沒好事？五行學曝關鍵 - 兩岸 大陸新冠肺炎重症比例 明顯下降 - 兩岸 新冠肺炎怎麼爆發的？基因比對後天然宿主可能是它 - 兩岸 新冠肺炎確診技術更先進 鍾南山：疫情已經控制 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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