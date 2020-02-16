新冠肺炎延燒，衛福部日前宣布禁止中國大陸旅客入台的禁令，連陸配其子女也無法入境惹議，強調以「國人優先為最高原則」，台北市長柯文哲表示，科學加入政治就變複雜，他們要怎麼吵架就讓他們去吵架好了。至於小明無法來台，至是否有歧視問題，柯文哲笑而不答。

柯文哲表示，陸配子女對我來講還是小事，最頭痛的是，估計大陸台商不會小於20萬，這才是，大陸台商要回來要怎麼應付，每個人都要檢疫14天，這才是大問題。

柯文哲強調，這段時間我不太喜歡講話，新冠病毒到底要怎麼處理對醫學，就比較了解的政治人物，像我，未來六個月到底有沒有疫苗，有沒有有效藥物，有沒有副作用，濾過性病毒我們要有科學數據，到底突變速度多快，如果他會突變，傳播性很強，死亡率不高，恐怕就要把它當成流感處理，防疫措施就要改變。

柯文哲酸，其實科學都很簡單，但你要加入政治就變得很複雜，我還是希望在未來幾個月內，科學數據比較清楚後，我們還是用一個科學務實方法，決定政策要怎麼做，在那之前他們要吵架就讓他們去吵架好了。

(中時 )