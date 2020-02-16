30歲吳姓女子與8歲女兒及6歲兒子今(16)晨被發現在房內輕生，子女雙雙身亡，吳女則仍有意識，目前在醫院搶救，現場也發現大量疑似抗憂鬱藥物，今下午吳女哥哥及前夫也跟隨警方到板橋殯儀館勘驗遺體，據悉，2名孩子脖子上疑出現勒痕，詳細案情仍待解剖後進一步釐清。

據了解，警消人員到場時，2名孩童躺在床鋪，面部向上，遺體呈現冰冷，已明顯死亡，現場並無外力入侵跡象，至於吳女則意識不清躺在一旁，無生命危險，另現場也發現一包精神科藥物。

經查，吳女1月底曾前往蘆洲某精神科診所就診，並拿取200多錠藥物，主要為抗憂鬱，但有嗜睡的副作用，而命案現場僅剩20多錠，由於2名子女皆已屆學齡，不太可能乖乖地吞食大量藥物致死，且遺體上疑又出現勒痕，是否為子女昏睡後遭勒斃，仍待進一步釐清。

由於目前吳女仍在醫院治療，尚無法詢問案情，檢警也預計在下周二解剖2童的遺體，目前將朝殺人罪偵辦。

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