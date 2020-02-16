已向金管會溝通、將出售台灣子公司的保德信國際人壽，其台灣公司的長期財務實力評等、發行體信用評等均為「twAAA」，評等展望「穩定」，自2006年首度取得台灣信用評等，就是本地信評機構眼中的好學生，且美國母公司保德信金融集團視同台灣子公司具備重要地位，並維持在集團當中的高度策略等級。

中華信評針對「保德信國際人壽保險公司」、也就是保德信台灣子公司的2020年度信評報告指出，該公司為「較不具規模優勢」的小型壽險業者，但業務方面則能專注於保障型壽險商品的銷售，而且該公司自我掌控銷售通路的占比高，主要是透過自家的業務團隊進行銷售，具有良好生產力，這點可由該公司新保單的保險金額高於平均值，且該公司既有保單的維持率令人滿意，獲得印證。

如此績優外商，為何會選擇要出售台灣營運據點？市場人士分析，關鍵是在母集團改變策略，計畫聚焦在新興市場的開拓，台灣保德信人壽的營運業務，需與保德信金融集團亞太區業務擴展策略吻合，台灣市場在跨國企業的分類屬於已開發新興市場，保險滲透率高、獲利貢獻仍小，很難真正說服母公司繼續保留台灣團隊。

(工商 )