新冠肺炎（COVID-19）在大陸的確診病例持續上升，不過大陸工程院院士鍾南山指出，是因為確診的技術更先進、效率，且採樣的人員基數較大才會有這樣的情形發生，只要確診後就能夠迅速治療，才能夠避免疫情持續擴散。

根據大陸國家衛健委統記數據，目前大陸共有68500個新冠肺炎（COVID-19）確診病例，比起疫情爆發初期增加了數萬例，但大陸工程院院士鍾南山對此卻抱持樂觀態度，直指這樣的情形並非疫情失控，而是更能控制疫情的現象。

鍾南山院士指出，雖然目前每天新冠肺炎確診人數持續上升，但數量上升的原因在於大陸各地的醫療人員都前仆後繼地前往武漢協助，使得檢疫的方式更為快捷、先進，也讓之前疑似病例的患者能夠迅速確診、及時治療；先前是因許多患者沒辦法及時確診才會增加疫情控制的難度，現在病例數增加反而是好現象。

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(中時電子報)