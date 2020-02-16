台灣政府之前給滯留湖北的血友病童送藥，事後病童母親發了一篇感謝文，感謝名單包括海基會、送藥台商、醫療人員等，卻獨缺台灣政府單位，這也引發不少網友批評，但病童母親事後表示，當然也很感謝台灣的健保制度，但對於網友的批評，感到無言。對此，曾在《麻辣鮮師》飾演萬老師的女星郭昱晴，也在臉書開罵「台灣問心無愧沒人沒虧欠妳」。

郭昱晴在臉書開罵（圖／翻攝自郭昱晴臉書）

就有網友翻出病童母親當天發出的感謝文，文中表示第一批的包機回台，因為自己時間趕不及就沒搭上，但本來會安排第二批的包機，後來卻沒有下文，但她也在文末感謝千里送藥事件，包括海基會，台協會長、高醫人員，唯獨漏了感謝台灣政府，甚至隱約對政府有顏色考量，當15日文章被「曝光」後，引來網友抨擊，但該位母親開始刪除留言，更引起眾怒，最後她才補上最後一段，「自己愛出生養我的中國，我也愛第二故鄉台灣」，也感謝台灣的健保照顧我兒子，至於網友們的批評，她則表示「真的很無言，我做錯了什麼？同理心吧」。不過，事後臉書已看不到相關文章，但仍有網友截圖。

血友病童母親感謝文中唯獨缺少感謝台灣，引網友熱議（圖／翻攝自郭昱晴臉書）

「萬老師」郭昱晴聽聞消息氣炸了，「當初台灣花了多少人力資源千辛萬苦的接力，才把藥物交到這位母親手上，卻沒有得到她任何一句感謝，直到最後才補上一段，不評論，只希望她生病的孩子不要因此受到無辜的波及」，她也語重心長地表示，「不懂感恩的人自求多福，選擇妳愛的並對自己的選擇負責，仁至義盡了，「別把台灣當備胎」。

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(中時電子報)