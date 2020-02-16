新北市蔡姓男子販賣1、2級毒品遭警查獲，辯護人稱監聽譯文僅能證明雙方有聯繫，無從得知是否有交付毒品，但法官根據譯文「我叫年輕人拿過去」等語，認定蔡男共販賣、持有1、2級毒品，以及改造槍枝和子彈，依毒品等罪，判處應執行有期徒刑23年，全案仍可上訴。

蔡男自2018年11月間開始，陸續以1公克1500元代價販賣安非他命，並叫小弟幫忙送貨並從中牟利，地點遍及大台北地區，去年3月初，警方持拘票將人逮捕，並在他車上起出改造手槍和11發子彈。警方查出，蔡以每公克1500元到2000元的價格販售安毒、海洛因共13次。

蔡雖辯稱，當時警方要他承認，檢察官才會同意交保，為了不遭到羈押，他才會坦承販售。法院傳喚員警到庭作證，員警否認與檢察官溝通並稱可以交保，並要求蔡男照實陳述一切合法。法官認為蔡前後說法不一，且譯文清楚提到「買完早餐就馬上送過去」，以及毒品的代號，證實蔡確因販毒獲利數千元不等。

判決指出，蔡男販賣1級毒品判處15年8月、2級毒品分別判處3年6月到3年8月不等，另外非法持有改造手槍判處2年，併科罰金8萬元，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例共14罪，應執行有期徒刑23年，並沒收不法所得、改造槍枝，可上訴。

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(中時 )