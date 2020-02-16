由於新冠肺炎疫情持續延燒，東非島國模里西斯日前也宣佈禁止我國人入境，由於該國是台灣遠洋漁業重要基地，恐重創遠洋漁業發展，對此漁業署今回應，目前掌握台灣船隻出入境都沒問題，會持續與模國溝通。

國民黨籍立委溫玉霞今在臉書表示，根據模國當地台商會與南非友人求證，目前持我國護照者都不能登上前往模國的飛機，原先台灣船東與船員先透過馬來西亞停留14天後再入境，但現在卻連從第三地都無法入境。

漁業署代理署長張致盛表示，先前是有從香港轉機至模里西斯的國人被禁止入境，但經我國駐模里西斯漁業專員及外交部駐南非辦事處協助後，發現應是誤會，模里西斯是禁止曾在14天內赴陸、港、澳的外籍人士入境，並非針對台灣，因此國人可透過其他國家的機場入境模里西斯。

張致盛說，航空出入境部分，當地漁業專員與外交管道會持續與模里西斯溝通，但截至目前船隻的出入境都沒問題，可繼續進行補給、漁獲買賣等活動，模里西斯是我國遠洋漁船重要的補給港口，漁業署也會持續掌握後續發展。

(中時 )