受到新冠肺炎疫情影響，觀光景點受到極大衝擊，高雄著名觀光景點旗津老街就是受災戶之一，人潮銳減，生意更是慘淡，部分商家迫不得已只好縮減員工上班天數，藉此減少成本，度過艱困的時期。

無論是本地人或是外國人都十分喜愛休假日來旗津走走，由於旗津佔地廣闊，民眾喜愛租借腳踏車代步遊玩，但因為觀光人數減少，腳踏車業者也是叫苦連連。

腳踏車租借工讀生鄭先生表示，目前平日可以租借3台就不錯了，業績至少少了5成，甚至更多。外國遊客減少以韓國遊客最為明顯，約7成，現在多半都是東南亞的遊客。

腳踏車業者為減少成本來維持公司運行，再加上人力充足，將正職員工休假時間從4天增加為8天，希望和員工相互幫忙。

此外旗津餐飲業也受到極大衝擊，旗津老街海產店員工表示，海產店生意少了5成以上，而觀光人潮大概少了8成，生意很難做。但這個禮拜人潮逐漸有回溫的趨勢，希望之後人潮可以逐漸回歸，讓生意回到原本的樣子。

(中時 )