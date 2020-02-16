台中一名范姓程式設計師因涉一起詐欺案件，電腦遭到檢警查扣，沒想到卻意外在硬碟中發現偷拍性愛片，原來是范男不滿被交往3年的女友提分手，便拿私密照片威脅對方，逼迫女友發生性關係，過程中又再偷錄下親密行為。一審依強制性交罪判范男有期徒刑3年，上訴後台中高分院改判1年10月，仍可上訴。

判決書指出，范男因不滿被女友小欣（化名）提分手，於2018年8月29日至9月1日期間，將30、40張小欣的裸照、私密處照片，用LINE傳送給對方，並恐嚇「我等著看你在網路紅」、「哪天你在A片外流看見你自己別意外」、「禮拜一你沒出現你等著瞧」、「你不來也OK我直接處理你」。

范男要求小欣到他的住處發生性關係，否則就無法拿回裸照及性愛影片，小欣只好在2018年9月2日赴約，孰料，奸詐的范男早已在住處架設錄影設備，將2人的性交過程全都給偷偷錄下。事後，范男因涉及另一起詐欺案件，檢警在電腦硬碟中發現偷拍影片，整起事件才曝了光。

范男強調，2人是在你情我願的情況下發生性關係，否認強制性交，但此說法遭到小欣打臉。台中地方法院勘驗各項事證後，依強制性交罪判處范男3年有期徒刑；經上訴後，台中高分院法官審酌，小欣表示不願意追究，才改判范男有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

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(中時電子報)