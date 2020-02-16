新北市永和區民權社區發展協會特地邀請老師游惠玲教導長者利用家中生果皮自製環保酵素，可殺死細菌和黴菌。（葉書宏攝）

為防治新冠肺炎疫情，民眾搶購市售消毒酒精，新北市永和區民權社區發展協會特地邀請老師游惠玲教導長者利用家中生果皮自製環保酵素，可殺死細菌和黴菌，不僅淨化居家環境零汙染更保護地球生態，一起對抗病毒來襲。

永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭表示，該社區包含民權、民治、智光及民族等4里，區內年滿65歲以上者逾4000人，社區開辦有照顧關懷據點和銀髮俱樂部，常到據點來參加活動的長者近400位。

邱秀蘭提到，因受到疫情影響，有些長者不太敢出門，幸好社會局有致贈額溫槍等防疫用品，據點也按照防疫要求嚴格執行體溫量測，因此邀請游惠玲教導長者們自製環保酵素，該協會不噴酒精消毒，反而是噴環保酵素

游惠玲表示，2002年罹患淋巴癌，在生下兒子後開始接受化療，心想要陪兒子成長，一定要有健康的身體，在偶然機會中，認識佛光山師姐傳授環保酵素製作方式。

游惠玲說，環保酵素製作其實很簡單，利用家中生果菜皮和黑糖及水即可，以3（生果菜皮）比1（黑糖）比10（水）配方，以6000CC桶裝礦泉水瓶身為例，先裝進3600CC的水，放入360公克的黑糖，再陸續放入1080公克的生果菜皮，鎖緊瓶蓋搖晃。

游惠玲提到，讓果菜皮和黑糖水混合，然後鬆開瓶蓋，如此每天一次搖晃，持續1個月會逐漸發酵，3個月可熟成經過濾出原汁，以1比400加水，裝進噴霧小瓶即可使用。

游惠玲表示，環保酵素能夠催化、分解、轉化和重組，經實驗證明，可殺死大腸桿菌、克雷伯氏肺炎菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌等細菌，以及白色念珠菌、近平滑念珠菌、新型隱球菌、黑麴菌等黴菌，雖然無法殺死新型冠狀病毒，但是對於淨化居家環境，降低被細菌感染的風險，仍非常有功效。

(中時 )