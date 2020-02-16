大台中警察之友會大甲辦事處主任邱平然體恤員警辛勞，13日下午親自前往燈會展區慰問並致贈水果禮盒。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

2020台灣燈會開幕迄今吸引大批人潮，台中大甲警分局員警投入治安維護及交通疏導勤務，台中市大台中警察之友會大甲辦事處主任邱平然體恤員警辛勞，13日下午親自前往燈會展區慰問，並致贈水果禮盒給予同仁補充體力。

邱平然表示，警察是人民保母，春節期間，大甲警分局員警投入治安維護及交通疏導勤務，讓民眾安心過節。工作結束後，緊接著又參與2020台灣燈會勤務，期間因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情持續蔓延，大甲警分局亦貫徹執行政府相關防疫政策，員警均站在第一線共同防疫大戰，相當辛勞。

邱平然在百忙之中特別撥空，由大甲分局長許明耀陪同至轄區義里所及森林園區，前進指揮所慰勞執勤員警，同時提醒同仁注意執勤安全及身體健康。

大甲警分局表示，邱主任平日非常關心分局員警身體健康，與員警互動良好，經常參加分局舉辦的各項活動，並適時頒發破案獎金表揚工作績優員警及慰勉同仁，提振員警工作士氣，堪稱是警方強而有力的後盾。

大甲警分局指出，2020台灣燈會由台中市政府舉辦，全體警察同仁皆有信心讓全國各地民眾體驗台中之美。一場成功活動的背後，要花費許多心血，尤其燈會範圍之大，勤務時間從白天到夜晚，每個接駁點、管制點都有很多同仁與協勤義交，真的非常辛苦。

(中時 )