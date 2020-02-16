根據媒體引述厚生勞動省消息指出，東京再傳出5名新冠肺炎確診，目前日本境內確診病例已有58例，鑽石公主號確診病例有355例。

日本厚生勞動大臣加藤勝信今（16）日說，武漢肺炎疫情目前狀況跟之前已有所不同。日媒報導，厚生勞動省有意把日本國內防疫對策，從強化邊境防疫轉為把重點放在「早期發現與治療」。

根據《中央社》引述日本放送協會（NHK）報導，加藤今天在NHK的節目上表示，「以疫情蔓延為前提的因應對策有其必要」，政府傍晚將召開的專家會議上，對症狀感到不安的民眾應該何時前往醫療機構看診等，將彙整出一個易懂的標準。

日本目前出現不少武漢肺炎確診病例，除了造成一名婦人死亡，各地也都出現無法掌握傳染途徑的病例。

加藤在節目上說，「目前狀況跟之前已有所不同」，但至於是什麼樣的狀況必須由專家進行判斷。特別是高齡者與患有像高血壓等基礎疾病人士，希望打造一個在適當時機受診的環境。

加藤說，會努力打造必要醫療體制等，避免出現或減少出現重症患者與死者；適時公布正確資訊，採取預先對策讓民眾安心。

加藤在昨天的記者會上，要求日本所有地方政府都設置「回國者、接觸者電話諮詢中心」，24小時接受出現症狀可能被感染民眾的電話諮詢。

此外也要求各地方政府比照2009年的H1N1新型流感疫情發生時，增加「回國者、接觸者門診」到約800處。日本希望將原本的強化邊境防疫，轉向以早期發現境內發病者及預防變成重症的治療作為重點。

和歌山縣濟生會有田醫院13日確診的男性外科醫師，目前仍不清楚是否跟中國或感染者有過接觸。日本境內不光是跟中國或遊輪有接觸的人感染，連完全沒有接觸的病例也逐漸增加。

橫濱市一名消防隊員曾協助將鑽石公主號上確診武漢肺炎病患送醫，自己也確診感染，只不過是因為當天才送病患就醫自己也接著發燒，讓厚生勞動省研判「因為協助就醫而感染的可能性很低」。

家住名古屋市的60多歲日本男性，從美國夏威夷度假返回日本後因為出現攝氏39度高燒而住院，目前仍無法確認跟肺炎患者有明確接觸。

北海道一名50多歲確診男性目前呈現重症狀態，他在發病前約2週完全沒有海外旅遊史。

過去一週日本快速增加確診病例的背景，跟擴大檢查對象有關。由於診治許多患者的現場醫師表示，目前患者跟中國的接觸情況雖然不清楚，但出現只能被認為是武漢肺炎的肺炎重症患者，讓地方政府持續擴大檢查對象。

回顧2009年H1N1新型流感疫情時，日本政府強化邊境防疫並加強現場醫師與護理師的檢疫態勢，不過根據後來的檢證，推估日本政府針對海外流行情況在同年4月啟動邊境防疫後，其實H1N1早已進入日本境內。

報導指出，一旦疫情在市區擴散的可能性升高，不應把能量放在追蹤大量的感染途徑，而是有必要修正目前防疫對策，以早期發現重症患者加以對症治療為主。

(中時電子報)