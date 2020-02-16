108學年HBL高中籃球甲級聯賽8強賽今天落幕，男、女子組最後4強底定，準備迎接3月7日、8日的全國總決賽，因為今年新冠病毒影響，高中體總初步研擬三大配套方案。

高中體總表示，會密切關注疫情發展及高層規定，總會希望可以正常進行賽事，但也必須考量多種情況，因此提出三個配套措施，8強賽後會擇日與晉級4強的學校溝通，並向教育部體育署呈報、評估可行性。

高中體總提出的三大配套措施如下：

方案一：比賽時間延後至4月舉辦，日期及場館另行公告。

方案二：舉辦時間及地點不變，僅開放每隊30位參賽隊職員（含球員）及必要工作人員進場，不開放其他觀眾進場，比照HBL 8強賽方式進行。

方案三：舉辦時間及地點不變，除開放每隊30位參賽隊職員（含球員）及必要工作人員進場，另各參賽學校得自行評估是否增派啦啦隊進場加油，每隊每日以200人為上限（特定觀眾），不開放一般觀眾進場。

(中時 )