魚池鄉「頭社古日潭浮田」，登錄為文化景觀。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

魚池鄉頭社村以泥炭沼澤形成的「活盆地」聞名，因為下方是水和泥炭土，行走其間，大震動！先民種水社柳固定浮田，成為特殊農耕文化；南投縣有形文化資產審議會，將「頭社古日潭浮田」登錄為文化景觀。

文化局長林榮森表示，根據文獻研究，頭社盆地屬日月潭百年傳說中的「日潭」，日潭在11萬年前的冰河期形成，在1700年前開始乾枯，逐漸形成草泥炭沼澤（Liew et al.,2006）；深達數十公尺的頭社盆地草泥炭 溼地，是目前台灣古氣候研究中涵蓋年代最長，也是資料最豐富的區域。

頭社濕地泥炭土的堆積物多由苔類形成，屬於纖維泥炭，先民的「浮田耕作」成為頭社農耕文化的開端，因浮田下方仍是水澤溼地，農民在田埂及河岸種植台灣特有種植水社柳固岸護土，呈現居民與自然環境互動的定著地景。

興建於日治時期的「頭社圳」，利用不易腐爛的木頭，插入泥炭土底層成為水門的基底構造，水門在草泥炭溼地上不會沉下去的特殊工法，至今仍然相當特殊，民眾到頭社村，可以感受「會動」的土地，且有故事的「頭社古日潭浮田」文化景觀。

(中時 )