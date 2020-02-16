今年第2波寒流來襲，氣象局針對中部以北、東部等10縣市發布10度以下的低溫警戒，對此農委會也提醒農友加強防寒準備，尤其漁業養殖業者應加強各項低溫防範措施，畜禽業者也應加強畜禽的保溫及管理，以避免不必要的損失。

針對各項農畜水產物，農委會提出以下防範低溫措施：

一、 蔬菜與瓜果類部分：對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，避免寒害。

二、 果樹部分：加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力。尤其高接梨穗、蓮霧、草莓、木瓜、番石榴、鳳梨及香蕉等尤須留意。對已受害之果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

三、 花卉部分：除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

四、 茶樹部分：當寒流來襲前及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

五、 養殖漁業部分：

(一) 於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。

(二) 低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及視情況關閉水車。

(三) 在氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料。

(四) 低溫侵襲或留滯時，應注意水溫降低之速度，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，以提高水溫，俾減輕受害。

(五) 必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。

(六) 低溫與寒流過後，浮於水面之魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

六、 養畜禽業：加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境並防範冷風的侵襲，以避免損失。

(中時 )