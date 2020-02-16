據美國、加拿大媒體報導，曾被譽為拉丁美洲頂尖游擊手之一，比奧瑪．維茲凱爾還早出道的東尼．賀南德茲（Tony Fernandez）今（16）日病逝，享年57歲。

賀南德茲是多明尼加人，1983年起升上多倫多藍鳥隊大聯盟，以精湛的防守功力聞名。身形瘦削的他，拿手絕技是接到球後迅速躍起轉身，快傳一壘刺殺打者，動作一氣呵成。

賀南德茲曾於1986-89年連續4年獲選美聯金手套獎（游擊手），也曾於1986、87、89、92、99年五度參加大聯盟明星賽，1993年並且協助藍鳥擊敗費城人，贏得世界大賽冠軍。

隨著年事漸長，賀南德茲退出游擊區改守二壘、三壘；2000年加盟日職西武獅隊，出賽103場，留下打擊率3成27、全壘打11支、打點74分的成績。

2001年賀南德茲重返美職加盟釀酒人隊，6月底被交易回藍鳥隊，球季結束後其大聯盟生涯也告一段落。總計17年，打擊率2成88、全壘打94支、打點844、盜壘成功246次、安打2276支。

據賀南德茲的哥哥表示，其弟在上個月底就因腎臟病陷入昏迷狀態，緊急送進佛羅里達州的一家醫院救治，仍然藥石罔效；最近1周已拔除維生機器，最後則因併發中風於今日辭世。

(中時 )