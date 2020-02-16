【現場直播】疫情中心18點記者會 說明遊輪、防疫作為議題

(18:20更新)中央流行疫情指揮中心今天宣佈新增2名新冠肺炎確診個案，其中一名為61歲男性，有B型肝炎無出國旅遊史，也不是確診病患的密切接觸者，昨日發現確診後到傍晚即過世，另一名確診個案則是白牌計程車司機，主要客戶為陸港澳旅客，目前正在加護病房隔離中。

中央流行疫情指揮中心今（16）公布，國內新增確診2例COVID-19（武漢肺炎）個案，第1例個案為中部60餘歲男性，有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，亦非確診病例之已知密切接觸者。於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，診斷為肺炎。當日收治於負壓加護病房治療，個案已於2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡，其遺體經家屬同意，將依法定傳染病規定進行火化，並保留部分檢體以供進一步檢驗。第2例為第1例之50餘歲男性家人，於昨日進行採檢後確診，目前個案無症狀，收治於負壓隔離病房。

指揮中心表示，中心於2月12日起，針對全國醫療院所通報流感併發重症且流感檢驗陰性之個案，回溯自1月31日起，進行 COVID-19（武漢肺炎）病毒之檢驗。截至2月15日止，已全數檢驗完成113件檢體，本案係唯一檢驗陽性者。

陳時中表示，在2月7日採檢時，還需陸港澳相關旅遊史才會進行採檢，但這位確診個案，並無相關旅遊史，原先不會在採檢範圍內，但指揮中心2月看到新加玻有很多個案，近50％無旅遊史但也有確診個案，因此指揮中心警覺用旅遊史判定採檢可能有疏漏，因此直接把主要方向抓出來，認為有流感相關症狀合併肺炎者有其採檢必要。

陳時中說，因此將採檢對象回朔至1月31日起進行病毒檢驗，截至1月25五日共完成133件檢體，只有這一案是陽姓。且在該案過世後也採檢體，再次確診為陽姓。

陳時中說，目前已針對該案的接觸者進行疫調，也發現其中一名家人為陽姓，但無症狀，若沒有發現恐怕會讓社區的防疫更加嚴峻。

陳時中表示，這名楊姓個案，昨天確診後，到傍晚過世，為了更安全，我們在他過世後也採檢體，再次確診為陽性。

另外針對醫護人員部份，陳時中說該名個案在2月3日住加護病房，交叉感染防護做的很好，第一時間已進行醫護人員相關採檢。醫護人員相關人員共採檢60位都是陰性，第一道醫院防線可說是守了下來。

至於另一名確診個案，陳時中說，這名白牌計程車司機主要各戶都是有中港澳旅遊史，已經就他的聯絡通聯紀錄展開全面性清查，經相關通聯紀錄健保就醫資料，調閱監視器，希望最快時間掌握他全部的接觸史，發現確切感染源。希望不要繼續擴大。

(中時電子報)