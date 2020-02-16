國民黨前主席吳敦義（右）到光德寺弔唁淨心長老。（林瑞益攝）

高雄市阿蓮區光德寺淨心長老15日逝世，享耆壽91歲。佛教界尊淨心長老為一代宗師，他是中國佛教會第13、14屆理事長，以及世界佛教華僧會會長。國民黨前主席吳敦義16日下午到光德寺弔唁淨心長老，他相當低調，只說現在大家都在防疫，比較要緊。

除了吳敦義外，高雄市政府民政局長曹桓榮16日下午也到光德寺弔唁，他說，對此深感不捨，他是代表高雄市政府前往致祭，並感謝浄心長老的付出。高雄市長韓國瑜近日也會前往致祭，感念浄心長老長期對佛教界與這塊土地的付出與關懷。

(旺報 )