光德寺淨心長老逝世 吳敦義弔唁 17:222020/02/16 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨前主席吳敦義（前中）到光德寺弔唁淨心長老，他進入靈堂前戴口罩與測量體溫。（林瑞益攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨前主席吳敦義（右）到光德寺弔唁淨心長老。（林瑞益攝） 高雄市阿蓮區光德寺淨心長老15日逝世，享耆壽91歲。佛教界尊淨心長老為一代宗師，他是中國佛教會第13、14屆理事長，以及世界佛教華僧會會長。國民黨前主席吳敦義16日下午到光德寺弔唁淨心長老，他相當低調，只說現在大家都在防疫，比較要緊。 除了吳敦義外，高雄市政府民政局長曹桓榮16日下午也到光德寺弔唁，他說，對此深感不捨，他是代表高雄市政府前往致祭，並感謝浄心長老的付出。高雄市長韓國瑜近日也會前往致祭，感念浄心長老長期對佛教界與這塊土地的付出與關懷。 (旺報 ) #淨心長老 #光德寺 #吳敦義 #一代宗師 #韓國瑜 #防疫 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄市漁業界 防疫全面晉級 04:102020/02/12 產業特刊 牙醫公會全聯會 捐衛福部百萬 01:042020/02/12 財經焦點 【疫起打阿北3】早知「選後不會手下留情」 黑柯產業鏈啟動 08:082020/02/12 政治 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 罷韓真能成功？韓黑名嘴另類解析：未必 15:452020/02/14 政治 罷韓連署了嗎？ 名嘴一位高雄朋友竟這樣回應 23:322020/02/14 政治 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 政治熱門新聞 罷韓二階連署破30萬 韓國瑜的反應竟是... - 政治 鑽石公主號台人擬包機接回 1450崩潰 - 政治 - 旺報 罷韓二階達標 他竟要韓國瑜做這事…韓粉怒嗆 - 政治 國台辦馬曉光痛批陳時中 宅神：要不要撒泡尿… - 政治 罷韓二階連署達標 李艷秋這篇貼文竟被網挖出 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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