通霄鎮梅南里反通霄溪伏流水工程自救會16日成立，會長羅春明說明訴求，希望縣府取消工程施作。（巫靜婷攝）

通霄鎮梅南里民舉手表達反對意見，高喊不要「通霄溪伏流水工程」。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府水利處水利科長郭勝仕（左）出席自救會成立大會，梅南里長蔡月雲（右）當面表達鄉親不要「通霄溪伏流水工程」的心聲。（巫靜婷攝）

通霄鎮梅南里反通霄溪伏流水工程自救會成立

苗栗縣通霄鎮梅南里農民反對開發「通霄溪伏流水工程」，16日近百人不畏風雨，聚集梅南長壽會館前廣場，簽名連署並成立自救會，要求縣府即刻取消工程施作，批評工程實在「荒謬」，不僅在住家附近挖蓄水塘有安全疑慮，花2億多元經費卻僅供灌溉約34甲地，經濟效益不高。

通霄鎮雖鄰近鯉魚潭水庫，但大部分農田非屬灌溉區，因此農民得靠抽取地下水灌溉，梅南里位於中下流，各支流匯集水量較大，農塘周邊灌溉用水無虞，但縣府為解決枯水期無水可用，爭取前瞻計畫約2.1億元補助，將截取通霄溪伏流水，並建置2座蓄水塘，供應30多公頃農田灌溉，卻引起民眾不滿。

農民除了擔心開發後，水都引入蓄水塘，周邊農田不但抽不到地下水，還要多繳年費、會費才能用水；國有地承租戶尋求的補償機制，也遲遲未取得估價補償等說明。自救會會長羅春明指出，工程在距離百餘人的社區約100公尺處挖洞，大家都害怕影響住宅安全。另外，現場也指控當初簽工程同意書，原以為是引用鯉魚潭水庫水源，沒想到都是騙局。

水利處水利科長郭勝仕出席，面對梅南里民強烈反彈，指出與地方認知有落差，他說明，伏流水若無截取將流入大海浪費水資源，與水庫工程不同，蓄水塘下挖5、6公尺，總蓄水量達10萬立方公尺，經檢討結構安全沒有問題，工程已於去年完成發包，如今接獲自救會陳情，仍需依照行政程序轉達水利署中區水資源局，針對疑慮召開說明會，重新取得工程同意書。

立委陳超明、苗栗縣議員張可欣、張顧礫、通霄鎮長陳漢志、通霄鎮代會主席吳昭興、代表吳珮均、鄭國雄、曾榮民、梅南里長蔡月雲等人，今早都出席自救會成立大會，諸多代表建議工程應往上游設置，上游缺水加上綠美化效益，整體效益更高，或是將經費改做通霄溪堤防及整治工程。

水利科表示，計畫僅能做伏流水工程細部變更，若決議取消工程，經費將退回中央，其他地方建設再另行爭取。

(中時 )