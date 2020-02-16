高雄市政府社會局仁愛之家16日舉辦「曾女長輩女兒回饋之按摩活動」，由仁愛之家長輩陳曾女的女兒陳郁璇女士，號召一群熱血的整復師前來，為長輩們提供專業又舒適的推拿及按摩服務。長輩們都說，筋骨鬆了，心情也變好了。

為了這場活動，16日一大早7點多，多位整復師來到任愛之家活動中心，將許多推拿床擺好定位，做好準備。考慮每位長輩的身體狀況不同，整復師們細心了解長輩身體狀況，提供長輩最適合的服務。

接受按摩推拿的長輩們，都對整復師們讚譽有加，88歲的劉伯伯說，身體原本有好幾處都很酸痛，在師傅細心的按摩推拿下，覺得肌肉放鬆了，氣血也順暢，心情就跟著變好了。

此次活動的召集人陳郁璇表示：「因為我的母親在仁愛之家很受關心及照顧，大家對我母親都很好，為感謝仁愛之家，取之於社會，用之於社會，希望能發揮自己所學、學以致用，為年長者與社會做出小小的貢獻，希望透過這個活動，也讓住在這裡的長輩舒服、開心。」

仁愛之家主任歐美玉表示，有許多慈善團體定期至仁愛之家以各種形式為長輩服務，愛心不分大小，長輩家屬願意於工作外的時間，以一己之力，號召一群願意付出愛心的整復師，為長輩提供服務，此舉非常珍貴，且不容易，也讓長輩們感受到大眾暖暖的愛與關懷。

(旺報 )