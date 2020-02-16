大陸湖南衛視的歌唱比賽節目《歌手2020》（《歌手．當打之年》）本次找來參賽的歌手們陣容相當堅強，有毛不易、周深、米希亞，《我是歌手》第四季的徐佳瑩，《歌手》2017蕭敬騰、袁婭維以及《歌手》2018的華晨宇，當中日本天后米希亞兩次演唱都震撼全場，14日的淘汰賽她演唱中島美雪的經典作品〈騎在銀龍的背上〉，更唱出中文版本的〈最初的夢想〉，讓人感到相當驚奇。

米希亞的突然從日文轉換成中文，令人相當驚艷。（圖／翻攝自微博）

米希亞在上一期節目演繹《現在好想見你》，最後只得第三名，讓不少網友大感可惜，14日的淘汰賽演唱中島美雪的經典作品〈騎在銀龍的背上〉，更唱出中日雙聲版本，因為這首歌還有一個中文版本就是范瑋琪演唱的〈最初的夢想〉，雖然最後只獲得第四名，但是蕩氣迴腸的唱法，與突然從日文切換中文的驚奇感，都深深震撼現場觀眾與歌手們。

米希亞《騎在銀龍的背上》 《歌手·當打之年》

〈騎在銀龍的背上〉是日劇《小孤島大醫生》的主題曲，當年歌手范瑋琪看到日劇後，不但覺得劇情感人，更喜歡上主題曲，於是請唱片公司洽談版權，最後改編成〈最初的夢想〉。

(中時電子報)