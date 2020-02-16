機場及港口移民官在開設專案櫃台值行特別檢疫勤務時，穿著使用防護衣，移民署也教導查驗人員如何穿著防護衣，並演練嚴重病情旅客後送查驗程序，以提升移民官防護能力與應變力。（移民署提供）

新冠肺炎NCP疫情持續延燒，在國境的工作的第一線成員，查驗入境旅客的健康情況，每日面對來自世界各地的旅客，承擔的感染風險不言可喻。愛爾麗醫療集團總裁常如山特別捐贈100套防護衣、護目鏡及口罩給移民署第一線移民官使用，讓基層人員感到相當窩心。

除了疾管局人員之外，移民署國境事務大隊配合中央疫情指揮中心的檢疫措施，在旅客通過體溫檢測的關卡後，移民官須查驗並確認旅客旅遊史，也需要配合疾管署檢疫官針對特殊狀況旅客檢疫，旅客如有發燒、嚴重咳嗽或有疫區旅遊史等，立即開設專案櫃台，協助旅客通關，為入境防疫把守最後一關。

國境事務大隊表示，愛爾麗醫療集團所捐贈的防護衣，將提供給各機場及港口移民官在開設專案櫃台值行特別檢疫勤務時穿著使用，移民署也教導查驗人員如何穿著防護衣，並演練嚴重病情旅客後送查驗程序，以提升移民官防護能力與應變力。

(中時 )