國際石油價格在新冠疫情爆發以來，因中國大陸需求急遽減少，布蘭特原油期貨價格跟著走跌10美元/每桶，隨著疫情在中國及世界各地出現減緩跡象，上周五油價回到 57.33美元/每桶。

標準普爾全球評級指出，相信全球石油公司的信用實力能夠撐過疫情危機，即使是中國石油領頭業者，都擁有足夠信用緩衝能力，幫助自己安然度過此一難關。參考SARS期間的需求變動，疫情明確之後的第二季通常是需求爆增的時候，換算下來，今年第三季將出現極大需求，相較上有10倍的差距。

國際油價此波走低，除了原本剛好是淡季需求減緩，新冠病毒干擾供應鏈運作是另一大因素。倒底這段時間，原油需求不振到什麼程度？標普子公司資料分析公司Platts Analytics統計，全球石油今年第一季需求會每天減少250萬桶，單是2月份的需求就出現急凍，每天需求減少到4,000桶。

標普指出，石油短期需求的下滑，嚴重打擊中國大型煉油企業的煉油業務，其中，中石化和中石油的風險最大。石油價格下滑將使中國第一季的煉油業利潤緊張。

此波疫情的可能影響，標普也針對石油產業進行模擬推演，參考SARS期間的數據，在2003上半年年SARS爆發期間，中國的石油需求停滯在每天5,200桶， SARS結束後的當年第三季，該項需求迅速增長到每天50萬桶。

(工商 )