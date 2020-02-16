新冠肺炎疫情持續延燒，針對北市屢屢傳出有居家檢疫民眾失聯，台北市長柯文哲昨天講了重話，強調真的不行就用「電子手銬」卻引發熱議，不僅中央疫情指揮中心態度保留，連新北市長侯友宜都認為無此必要性。對此，柯文哲今（16）日再度受訪時感慨的說，這些說法就是所謂的「話語術」，既然電子手銬大家一聽都不喜歡，那如果改成「科技智慧手環」，大家就會很高興接受。

柯文哲強調，避免居家隔離者四處趴趴走方法都有，最重要還是國民守法習慣，雖然北市府一開始就講的很明白要開始罰了，但他看了一下開罰名單，最便宜的是一萬元、六萬元還有七萬元，但似乎效果還是有限，他覺得乾脆說明白一點，「我覺得是這樣子、叫你隔離就隔離」，因為不在家中隔離就變成該民眾是有危險的，一旦對這個社區造成危險，北市府就要嚴罰。

柯文哲說，他其實不喜歡一開始就拿出霹靂手段，但是社區安全還是很重要，如果大家仍然不守法，北市府就要祭出很嚴厲的手段處理。至於媒體詢問，北市府率先公布失聯人姓名是否已經奏效？柯文哲回應，公布姓名還算簡單，如果北市府公布照片就會變成肉搜戰。

柯文哲還有感而發地說，防疫其實是非常科學的事，在他這個醫生眼中，該如何防疫、病毒傳染途徑為何、傳染距離有多遠都要很清楚，但是防疫一旦扯上政治，就會出現很多狀況。他還是那句老話，希望大家守法，因為仍很擔心社區防疫有破口，如果一旦有破口就不得了，因此，民眾能聽話當然最好，大家禮尚往來，不聽話，再不行就要用科技智慧手法，就用GPS定位，你一離開我們就知道你到哪裡去。

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(中時電子報)