出生泰山區的前台北縣長謝文程今年120周年冥誕，頂泰山巖特別舉辦「謝文程先生紀念展」，共為期6天，宣揚老縣長求學、任教、從政等在世行誼，新北市長侯友宜今(16)日也到場追思，並宣示要接起老縣長的棒子好好做事，「一棒接一棒，讓新北市大發展。」

謝文程曾任日治時期新莊鎮長、台北縣參議員，光復後擔任台北縣議會第1、2、3屆議員及第4屆台北縣長，任職期間積極推動各項重大建設，包括興建永和堤防、道路柏油鋪設、新海橋引道工程及農地重劃。

頂泰山巖董事長林志峰指出，為感念老縣長造福鄉梓之德，與泰山文史協會合辦紀念展，藉此喚起年長者對謝縣長的共同回憶，也讓年輕族群認識這位泰山先賢，另更準備紀念品，由明志科大學生手繪限量明信片500份及展品圖錄500本，供民眾免費索取。

泰山文史協會創會理事長張仁甫表示，泰山能有今日的發展，有賴謝文程縣長的前瞻規劃及執行，從地方上的「文程廣場」、「文程路」之名可見一斑，紀念展展品共164件，即日起至20日於頂泰山巖展出，現場也設有專人解說。

侯友宜出席紀念展時，也以謝文程戮力從公的精神自勉，並強調「下一棒的人要好好的做事，才能夠一棒接一棒，讓新北市大發展」，職位不重要，重要的是定位，留下政績，讓市民有感。

民政局長柯慶忠表示，謝文程縣長是協助地方發展的重要推手，最為人津津樂道的，當屬民國35年9月奉派就任新莊鎮長，呈文表明「棄領薪俸」一事，其文書圖片也特別出現在這次紀念展中，讓人看到謝文程一心為公的無私奉獻。

(中時 )