邁入完成「新竹左岸」的最後一哩路！新竹市政府為了打造親水空間，近年陸續完成左岸棒球場、滑板公園等建設，接續要再進行舊港、古賢、柯子湖3大出入口改善工程，期望更加便民的動線，讓頭前溪的左岸成為市民最佳的休憩區。

新竹市長林智堅表示，市府投入總經費1800萬元，改善舊港、古賢與柯子湖3區塊，將以人、車動線及設置停車位、改善出入口景觀意象為主，並設置綠帶2200平方公尺，整體工程達8700平方公尺，加上去年完工的舊社、頭前溪、水源、千甲4處出入口，期望能讓市民進出左岸無障礙。

新竹市政府交通處指出，舊港、古賢與柯子湖3大出入口已經22年未改造，舊港鄰近新竹漁人碼頭和舊港大橋，為綠地與自行車道重要出入口；古賢則在公道五路與東大路交會處，柯子湖則位於新竹縣市交界，也是進入柯子湖溼地入口，不過環境髒亂，指標不明而難以辨識。

此次出入口改善工程預計在古賢設置自行車觸控號誌及40公尺長的人行道、在科子湖設置三角形小廣場，規劃座椅和騎士補水站，使行人、自行車、遊客出入更加安全。

(中時 )