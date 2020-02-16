日月潭是國際聞名的旅遊景點，來自世界各地的遊客眾多，魚池鄉公所防疫優先，已經完成全鄉消毒，維護居民和遊客健康；集集鎮公所則將於2月17日至2月19日，每日上午8點至下午5點，在市區公共空間消毒噴灑，維護生活環境。

集集鎮長陳紀衡表示，因應國內病媒蚊疫情，環境衛生防治消毒提前進行，使用的藥劑主要是用於防治登革熱病媒蚊、小黑蚊、螞蟻等；消毒範圍噴藥範圍除了市區道路，還有公共空間，包括軍史公園、集集火車站、永昌公園、林尾公園、龍泉火車站、綜合球場、龍泉戰車公園、屯田公園、大眾爺廟公園。

陳紀衡提醒民眾，將食物、衣服收好並覆蓋，避免被藥劑汙染；依「巡、倒、清、刷」原則，清倒積水容器，並注意居家環境清潔，減少病媒蚊孳生。

此外，近年來因氣候環境變化，原棲息在山林的琉璃蟻侵入住家環境，造成民眾生活困擾，集集鎮公所提供「防治疣胸琉璃蟻藥劑」，則透過里鄰長發放給鎮民。

(中時 )