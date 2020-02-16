維冠大樓受災民眾關心賠償進度，出席說明會聆聽。（程炳璋攝）

有維冠大樓災民在說明會中提問，關心民事賠償金問題。（程炳璋攝）

維冠金龍大樓倒塌民事賠償一審判決1月中旬出爐，受委託團體訴訟的消費者文教基金會律師團經過1個月評估，16日召開說明會，以「上訴無法拿更多錢」建議受災戶停止纏訟，不少災民失望離席，消基會律師團宣布24日前將收集災民的反應意見，作最後決定。

維冠金龍大樓因為偷工減料，2016年2月6日在地震中倒塌，造成115人死亡、104人受傷，大樓原地重建進度正蓋到6樓（全部15樓），預計明年4月完工啟用。

維冠金龍大樓受災民眾共有170人委託消基會提告團體訴訟，對維冠公司負責人林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴、維冠公司經理洪仙汗與大合鑽探公司技師鄭東旭等5人請求損害賠償。部分受災戶另尋求法律扶助基金會的協助，以刑事附帶民事方式求償。

這起台灣首件採團體訴訟方式的民事損害賠償案，1月中旬判決出爐，其中消基會請求損害賠償5億8796萬元、法官判賠4億9429萬7935元，判決金是請求金的72％，是台灣司法史上民事判賠比例第2高的判決。（懲罰性賠償金判賠2億9424萬另計）

消基會律師團代表薛西全表示，關鍵在無論法官判決賠償金再高，台南市政府對被告等5人的假扣押財產僅7000萬左右，最後請求賠償的災民只能就這筆假扣押的金額分配。

薛西全指出，從5名被告扣得7000萬的假扣押金，除了消基會的求償戶有資格分配外，未來還要與法扶基金會的求償戶與台南地檢署債權人均分。

在「判決已對災民有利」、「政府扣得被告財產不會增加」與「上訴不會拿到更多錢」前提下，消基會律師團在16日的說明會上，建議受災戶民眾勿再上訴，節省纏訟時間，可以趕快取得有限的賠償金。

維冠大樓都更重建會理事長楊寧廷認為，感覺消基會律師團不願再上訴，他也只能接受。

現場有災民提出，既然扣得被告的財產少，法官能否改判台南市政府以民眾善款代償，律師團回應此舉不合消保法。另有災民關心賠償分配比例，消基會律師團稱需等維冠所有民事案件都判賠出爐後再計算。

這場說明會來了49人，不少人得知判決金雖高，假扣押金卻少，紛紛失望離席。

(中時 )