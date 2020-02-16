民航局近期公開上線的「無人機管理規範系統」，將台灣西部多個縣市列為「正面表列」禁飛，引起航模業者和無人機創業族群恐慌，其中台北市、新北市作為外國觀光客必造訪城市，其觀光政策對北部發展十分重要，但3月31日新制上路後，雙北卻都傾向禁飛空拍機，恐嚴重打壓相關產業發展。對此，台北市議員徐弘庭直言，台北市應多開放些空域。

原來，會讓航模業者和影視行業恐慌的原因，正是因為《民航法》新修訂的「無人機專章」，將在3月31日上路，新制規定，「飛行操作空域在400呎內(以下)的，由直轄市、地方縣市政府管理規範，400呎以上飛行，需先向民航局申請核可，日落後日出前也禁止從事飛行活動，」。

目前依《民航法》授權給各縣市政府400呎以下空域，有限度的自行決定權，暫定或傾向採「『正面表列』縣市，全縣市禁飛」，僅「公告綠區可飛行」的，台灣西部多達11縣市 (嘉義市可能轉向，此處並未列入)」。

對此，徐弘庭13日在臉書PO文表示，從2017年開始，他就曾在議會多次質詢，要求台北市政府警察局及交通局應該走在時代的前端，因應新興科技的發展對於遙控無人機的管理有所作為，包括率先訂定自治條例、透過飛行圖資鎖飛行器飛行範圍或是特殊機關以及機場附近飛航區設置電子圍籬加強管理等，進行積極而有效的管理，也能讓無人機的使用者及玩家有所依循。

好不容易去年交通部修訂《民航法》。他也提醒過市府，「正面表列」以及「負面表列」各有優缺點，市政府應該審慎評估。沒想到經過幾個月的討論結果，就是「3月31日起，全台北市遙控無人機，卻僅只有開放位於北市邊緣山區的一處福德坑環保復育園區供飛行！？」。他忍不住驚呼「歷經那麼多年的質詢與討論卻得來這樣的結果，是在哈囉！？」而且更驚人的是，「只要違反規定，將會被裁處30到150萬的罰鍰！」。

徐弘庭直言，「罰鍰比酒駕罰的還高許多，有點不符比例原則」。

如今中央不願扛責任，又把皮球踢回來，讓縣市政府自行規範，「市府卻選擇了最消極的管理辦法，將其全面禁航，徐弘庭認為，市府用一刀切的管理方式，把問題丟給人民，全面禁航，實在是一個不負責任的做法！」。

徐弘庭除譴責北市府不付責任外，他也建議台北市府身為首善之都，不應該被動的等待中央政府《民航法》的修訂，而是應該要率先立法，訂定自治條例，做更有效率的管理，「無奈市府卻充耳不聞」。

他認為，北市雖有機場，高樓大廈林立，但也代表需要研議出更細膩的管理方式，除了可以訂定《自治條例》，做更有效率的管理，亦可嚴格執行從無人機的飛行圖資鎖定飛航場域。

此外，關於「飛航場域」部分，如果要採取「正面表列」的方式，「場域就不應該只有福德坑環保復育園區一處，而應多開放幾處空間供民眾活動；而如果是採取負面表列方式，則在相關禁航區附近必須嚴格設置電子圍籬加強管理」。

距離3月31日尚有一個半月，徐弘庭也呼籲台北市政府，作為一個有為的政府，「應審慎研議無人機的飛行管理方式，面對科技的進步，應展現一個有為政府的魄力，提升市政府的科技管理能力，而不是用一刀切的方式幾乎全面禁止飛航，把問題丟給人民」。

(中時電子報)