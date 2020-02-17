日前在美國芝加哥發生一起毛骨悚然的案件，有名墮胎醫生於2019年去世，家人在整理遺物時，竟從他家車庫中找到了多達2246具嬰兒胚胎屍體，幾週後又發現165個胚胎被藏在後車廂裡。事件曝光後震驚當地社會，目前仍不清楚該名醫生收集胚胎的目的，有人猜測他是想省下處理屍體的成本。

根據《芝加哥太陽時報》報導，79歲醫生克洛佛（Ulrich Klopfer）過去曾在印第安納州（Indiana）開設了多家墮胎診所，他經手的人工流產手術多達5萬件，在當時他是這些城市裡，唯一會進行墮胎手術的醫生，他的診所也因此成為反對墮胎團體的抗議目標。

報導指出，1978年時曾對克洛佛的診所進行了一項「秘密調查」，有名護士透露，克洛佛會跟另外一位醫生相互較量，在一天之內，看誰可以做比較多的墮胎手術。不過2016年時，克洛佛因為照護患者不佳，再加上紀錄不合格等原因，遭到印第安那州監督機構吊銷他的醫師執照。

克洛佛於2019年去世，他的家人在清理遺物時，發現位於芝加哥的家中車庫裡，有數十個貼上標籤的紙箱，裡頭藏著的是嬰兒胚胎屍體，算了一算有多達2246具，多數年份都可以被追訴到2000年代初。幾週後，克洛佛停放多輛車子的車庫中，又被發現165個胚胎被藏於後車廂。

儘管目前仍不清楚克洛佛收集這些屍體的目的，不過有人猜測，他很有可能是想省下10美元的屍體處理費，印第安那州檢察長柯蒂斯（Curtis Hill）表示，這起事件令人感到非常毛骨悚然。印第安那州於本月12日，在一處公墓上進行了大規模的埋葬儀式，希望這兩千多具屍體能得到安息。

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(中時電子報)