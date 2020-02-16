搭乘遊輪鑽石公主號的一對台灣父子原本想藉海上之旅撫平喪失親人之痛，不料先後感染武漢肺炎。繼85歲的父親因確診在14日下船入院就醫之後，兒子今天也被告知已確診感染。

這根據《中央社》報導，對來自高雄的父子同住在沒有窗戶的房間內，至少從2月5日起開始咳嗽，老父親的情況較為嚴重，曾有咳血的現象，兒子心急之下，曾在10日以手寫信函向總統蔡英文求助，希望能讓父親下船隔離，脫離船上惡劣的環境。

4天之後，這位老先生終於下船，但已成了確診病例，如今兒子也在今天被告知確診。他今天告訴中央社，他唯一的希望是能與父親在同一家醫院接受治療。政府駐日官員向他表示，已將他的心願透過日本外務省轉達給負責醫療事務的厚生省。

這位家住高雄的中年男士去年底遭逢母喪，為了帶父親旅遊散心，委託住在美國的友人代訂郵輪套裝行程。從日本到東南亞的15日鑽石公主號行程1月20日從橫濱啟程，25日抵達香港，31日到基隆，2月1日到沖繩，原訂4日回到橫濱結束旅程。

不料25日在香港下船的一名當地居民在2月1日確診感染武漢肺炎，船員加乘客共3700多人的鑽石公主號從此在船上隔離，僅檢測確診的人員得以下船就醫。檢疫工作從2月3日起在橫濱進行。

到今天為止，鑽石公主號累計已有355個武漢肺炎確診病例，其中有3例是台灣乘客。第2和第3例是這對父子，最早的一例是一位60多歲的婦女。

日本官方昨和今天共宣布137個新增病例，顯示鑽石公主號船員與仍在船上的旅客群聚感染的情況相當嚴重。

這艘遊輪上還有近20名台灣乘客。

(中時電子報)