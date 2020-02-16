媒體報導，前民進黨秘書長洪耀福將接任接任海基會秘書長，雖然總統府回應媒體求證時表示，並未聽說，現在談國安人事還太早，但也有民進黨立委出面支持，表示與總統蔡英文親近的洪耀福是合適人選。

海基會副董事長兼秘書長姚人多自清華大學借調4年任期將屆，媒體報導可能由大選期間任蔡英文競選總部決策委員會召集人的洪耀福接任，代表蔡總統進駐海基會；外界指出，洪耀福過去沒有與大陸交涉的背景，但許智傑指出，如果洪接任海基會秘書長，可以把第一線的台商的需求及想法反應給蔡英文。

不過，許智傑強調，未來海基會能否順利協助台商，還是要看中共有沒有誠意和台灣好好談；他呼籲中國大陸能拋開政治，以防疫優先，一起來幫助台商。

許智傑進一步指出，中國大陸黑手深入國際組織，包括WHO等近20個國際組織都有親近中國的代表擔任要職，處處用一中原則打壓台灣；世界民航組織（ICAO）新聞稿中，刻意稱我國「中國台灣省」，甚至在疫情蔓延時刻，還持續配合中國提一中原則，還封鎖發表挺台言論的帳戶；許智傑說，連運輸交通的組織都已經淪陷，讓人感到遺憾，呼籲中國及世界組織不要有政治考量，不要用疫情吃台灣的豆腐。

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(中時電子報)