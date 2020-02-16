新冠肺炎發展迄今，全球產業鏈受到劇震。大陸目前疫情仍未能有效控制，一線城市(北上廣深)全面封城，大陸全國各地復工狀況一再延後，只有少數開工，整體經濟將暗藏極大隱憂，大陸欲盡快恢復產能，然而若未做好防疫，恐又成為下一波疫情的開始。在眾多變數交雜下，現階段台股該如何操作呢？筆者從幾個重點變數來觀察台股

一、新冠肺炎：新冠肺炎疫情在大陸已經全境蔓延開來，何時控制疫情呢？新冠肺炎本身是冠狀病毒中的一種，冠狀病毒其結構問題，天氣熱會使其活動力降低，當初SARS也是到了端午節就開始減緩，因此合理推斷今年端午節6月25日疫情有機會被控制下來。

另外美國的新研發用藥「瑞德西韋」有效治療患者，目前持續擴大規模與大陸合作，進行臨床試驗，若試驗順利則疫情有望提前控制下來。

二、供應鏈：目前大陸各地從2月10日起逐步開始復工，由於目前全國大規模封鎖，移動受到限制，各地復工狀況進度不一。二來人口的聚集也容易成為下一波感染的根源。整體來看大陸在全球供應鏈扮演的角色中，65%的智慧型手機、45%的個人電腦、28%的汽車在此生產，第一季乃至於第二季供應鏈由於缺工、缺料斷鏈的狀況為必然，1-3成的損失可以預見。

三、產業鏈重組：外國企業因為這一波新冠疫情的影響，以及美國對大陸進行貿易戰影響，省視供應鏈過於集中在大陸的問題，產業鏈的去中化勢必加速。如蘋果就要求供應鏈在大陸以外的地點也要有生產基地，因此供應鏈加速轉往東南亞、印度等地發展。

四、台幣走勢：從資本市場來看，台股在2月3日重挫拉回到11138點，隨即拉回，而台幣亦在同一天大幅賣出，台幣最低來到30.35元兌換一美元。之後外資持續強力匯入，台幣強勢回升，持續往30元攻堅，表示資本市場對台灣經濟體的信心與認同。

總結：整理來說新冠疫情這利空在金鼠年就給台股狠狠一擊，但是利空下來反而看出哪些公司的體質佳且具未來性，不僅是給投資朋友一個逢低進場的機會，也可從資本市場的反應同步做驗證，但短線要立即V型反轉上攻不容易，更重要的是疫情尚未控制且供應鏈的缺工缺料的影響，以及終端市場的變化還不明朗，因此筆者認為接下來台股將走旗型整理上攻，隨著利空消息(例如：2月營收)的公布，可能都是短線的買點。

而台灣有機會再持續受益產業鏈去中化的影響，將來台股挑戰歷史12682的道路將會走得更堅實更穩固。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

(中時電子報)