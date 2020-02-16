鑽石公主號今確診數更上升至355人，對於該郵輪曾停泊在基隆，讓不少市民憂心，為此，旺旺集團將於17日起，在全台灣各地多達90個據點，免費發送次氯酸水「水神抗菌液」，供民眾使用。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，鑽石公主號今確診數更上升至355人，對於該郵輪曾停泊在基隆，讓不少市民憂心，為此，旺旺集團將於17日起，在全台灣各地多達90個據點，免費發送次氯酸水「水神抗菌液」，供民眾使用，在國人防疫上出一份力。

水神抗菌液的免費發放造福基隆在地，不止日前移民署長謝立功於15日將抗菌液捐至基隆市各大補習班號召防疫一起來，連藍營中央委員林益諄也在網路上傳達好消息，並指出，當台灣被政治因素操弄，國家安危動盪時，仍有持續努力防疫不懈待的企業站出來支持台灣，他希望能幫被抹紅的企業平反一下，也讓人們看到被政治操弄的盲從批判及流言蜚語遠比疫情可怕，希望民眾可以將前段時間選前的激昂情緒隨著時間讓他淡去，並將政治鬥爭的餘溫理性的放下，他更向民眾喊話，請人們將所該保有的關懷與包容找回，在這個受疫情危及的時刻，團結起來，一起加強全民防疫意識。

林益諄也指出，日前政府為因應防疫戰線，徵收數十家口罩廠商，但也因此身陷產線爭議，他特別呼籲政府官員，必須為了那80間口罩生產工廠員工的生計，審慎的訂立回歸市場的機制，讓員工及市民不致於因為不成熟的口罩徵收制度，而導致生活過不下去。

比酒精更好的「水神抗菌液」為次氯酸水，具有消毒功能，能快速抑制細菌與病毒，旺旺集團目前在各縣市政府及各鄉鎮市區公所、民間業者安裝水神機器，提供民眾免費領取，或由里長代為領取後發送給里民，各地出現民眾拿不透光瓶排隊裝取場景，而水神抗菌液將從17日起，在水神基隆通訊處（基隆市東信路169號4樓）開放領取。（抗菌液補充站：基隆市義二路145號）

(中時 )