台南市社會局最近屢接獲民眾檢舉有人打著愛狗名義，卻以「假愛狗、真詐財」方式募款，在網路上公布捐款帳號，台南市社會局16日宣稱已要求該名「愛狗人士」撤下帳號，提醒民眾小心愛心遭濫用。

台南市社會局表示，最近多次接獲民眾檢舉某狗園違法募款與飼料，質疑有虐狗情形，且未將善款運用在真正動物照顧上，形同欺騙捐款人愛心。台南市社會局介入查證，認為該名「愛狗人士」在網路公布的募款帳號並無衛福部或各縣市活動的許可文號，已要求撤除。

台南市是台灣最先執行流浪動物零撲殺的城市，動保意識領先全台，也有許多愛心人士，默默為流浪狗、貓付出。

隨著動保意識抬頭，開始有民眾發現不肖人士藉著飼養流浪動物為名，私下公開募款，卻未盡到照顧動物責任，雙方在網路上引發論戰、爭議，甚至互告進入司法程序。

台南市社會局16日坦承接獲民眾檢舉，某狗園負責人公開違法募款，經過追查後，已告誡對象撤下募款帳號，並提醒民眾若要捐款，要留意募款帳號需具備衛福部或各縣市活動的許可文號，以免愛心遭到濫用。

台南市社會局解釋，依據公益勸募條例規定，勸募團體基於「公益」目的募集財物，需經衛福部或各縣市政府許可，市府將來一方面會積極輔導動保團體正確勸募流程，一方面會查核團體的財務狀況，募款團體須開立收據給捐款人。

(中時 )