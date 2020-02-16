YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）和老婆二伯婚後育有一子「蔡桃貴」，去年10月再報喜懷二寶「蔡波能」，讓粉絲相當期待新成員的到來，但最近蔡阿嘎發現蔡桃貴常有摳手的習慣，讓網友驚呼「要找醫生討論看看」。

蔡阿嘎15日在臉書發文，表示蔡桃貴只要在專心做一件事情、或緊張的時候，常會一直摳自己的大拇指，讓他不解發問「這是什麼原理？哪一個成長階段沒有滿足嗎？」

蔡桃貴會不自覺一直摳手，甚至摳到破皮。（圖／翻攝自臉書）

蔡阿嘎同時也分享一段影片，只見蔡桃貴一臉專注地看電腦螢幕，右手食指卻不自覺地一直在摳大拇指，甚至摳到邊邊有點傷口，而蔡阿嘎也透露之前手貼Ok蹦，就是因為自己摳到破皮。

貼文一出，不少網友指出可能和心理因素有關，「一般緊張、焦慮、感到有壓力、安全感不足時，就有可能這樣」、「可能二寶要來了，老大會有不安全感」、「可以試著轉移貴的注意力」、「聽說緊張，焦慮或是專注思考都會不自覺這樣，可以問問看小兒科醫生」。

(中時電子報)