新冠肺炎疫情擴大，中國大陸多個區域實施封城、封閉式管理、戰時管制等手段，阻擋疫情延燒，湖北的荊州市荊州區，16日也宣布各轄區除了應急通道外，一律施行全封閉管理。

湖北省繼黃岡、孝感之後，荊州市荊州區也宣布施行全封閉管理，根據荊州市荊州區防疫指揮部宣布，「今下午2點起，全區所有鎮（街道、管理區、高新園）、村組（社區）、小區（居民點）除預留應急通道外，一律實行全封閉管理；聲明指出，各封閉點只設置一個出入口，除基本民生保障的車輛及醫護人員外，一律禁止車輛出入，而未經指揮部批准營業的經營場所，一律關閉」。

荊州實施全封閉管理。（圖／翻攝自微博）

疑似病例所在的村組、小區、棟樓也將實施封閉管理，禁止居民出入，所需的生活必需品則由村、社區指定聯絡員負責打理，2到3天下單代購配送一次。

此外，荊州區為湖北省荊州市的市轄區，內轄3個街道、7個鎮，共有36個居委會、119個村委會，人口超過60萬。

另外，若是有疑似病例所在的村組、小區和棟樓，也將實施封閉管理，禁止居民出入，所需的生活必需品則由村、社區指定聯絡員負責打理，2到3天下單代購配送一次。

此外，荊州區為湖北省荊州市的市轄區，內轄3個街道、7個鎮，共有36個居委會、119個村委會，人口超過60萬。

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(中時電子報)