從香港出發的郵輪「威士特丹號」上周四（13日）終於在柬埔寨靠岸，全部乘客通過檢疫獲准下船。但馬來西亞衞生部門昨日（15日）證實，83歲美國女乘客飛抵馬國後確診感染新冠肺炎，馬國全國累計22個確診病例。吉隆坡當局正與航空公司合作，追蹤同機機組人員及乘客下落。但柬埔寨衞生部今日（16日）表示，馬來西亞可能「誤診」，已要求對方重新檢測，確保結果可信。對此馬國副總理旺．阿兹莎今日强调，馬來西亞已經2次為該婦進行檢驗，結果還是陽性，才宣布老婦確診。

《柬中時報》16日引述柬埔寨衛生部發言人稱，馬來西亞衛生部可能「誤診」，不僅是衛生部，就連「威士特丹號」郵輪母公司荷美郵輪（Holland America Line）也要求馬來西亞當局重新檢測，以確保檢測結果令人信服。

馬來西亞衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）指出，14日共有145名郵輪乘客飛往馬來西亞。患者與同行丈夫到達吉隆坡國際機場後就被發現有症狀，該名婦女15日對病毒呈陽性反應，目前病情穩定，正在醫院隔離病房接受治療。她的85歲丈夫就呈陰性反應，但仍需留院觀察。

柬埔寨衞生部表示，當局按世界衞生組織（WHO）的檢測標準，為郵輪所有人員檢疫，確認沒問題後才讓他們下船。

鑒於船上出現確診個案，至少有兩名荷蘭籍的威士特丹號乘客被禁止登上荷蘭皇家航空KLM810返荷的航班。荷蘭外交部證實，共約11名國民被禁止登機。據報威士特丹號上有91名荷蘭公民，部分人已順利回國，必須在荷蘭接受觀察。

載有1455名乘客及802名船員的威士特丹號，本月5日駛離高雄港之後，先後遭日本、關島及泰國等地拒絕靠岸。上周五終於獲柬埔寨批准停靠西哈努克（Sihanoukville）港口，最初指船上有約20人不適，但經檢疫後確定沒有染病。總理韓森當時親自迎接乘客下船，全程沒有戴口罩，與乘客握手還與部分旅客擁抱、貼臉致意。

(中時 )