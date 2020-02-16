新北市五股區一名30歲吳姓單親媽媽，日前帶著2名年幼兒女在汽車旅館輕生；新北市社會局家暴防治中心主任許芝綺表示，2月13日社會局曾前往訪視並介入關懷，吳女表明去年底失業後，經濟壓力大，情緒焦躁且低落，但子女就學狀況仍算穩定，未料仍發生憾事，相當震驚。

許芝綺表示，吳女和2名孩子為列冊的低收入戶，一家人寄住哥哥家中，去年底吳女失業，每月領取5604元補助，近期兒女就讀的學校，又透過仁愛基金提供一筆5000元的急難救助金。

許芝綺指出，社會局11日接獲通報，13日前往吳女家中訪視並了解狀況，吳女透露自己情緒不穩，已至診所就醫並定期服藥，自己還存有半年積蓄可活。

許芝綺表示，目前正積極聯繫孩子父親，協助吳女一家人處理2名孩子的後事，待吳女清醒後，將安排生活照顧並定期訪視。

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