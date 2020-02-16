日前有位民眾在自家門前地板，驚見一小袋不明物品被塞在門縫中，好奇的打開一看後，發現裡頭裝著的是一把彩色碎石，這讓他覺得有點詭異，於是立刻上網查詢相關資料，並發文詢問眾網友，沒想到大家紛紛勸告，「趕快把它丟掉，誰撿誰衰！」

該名網友15日在PTT發文表示，「朋友早上正要出門補上班時，發現紅色大鐵門下，被塞了一包東西，很像是垃圾，又包得稍微整齊，他本想當垃圾直接丟掉，但拿起來有些重量，不禁好奇打開了它」。

沒想到拆開好幾層的日曆包裝後，看見裡面放了一堆彩色碎石，好奇之下，馬上詢問Google大神，發現疑似是巴西特級天然五行碎石，不禁求問神通廣大的鄉民們，「有人知道這有什麼功用、效力或詛咒嗎？看著那堆石頭真的有點發毛，求化解！」

貼文一出，立刻引來網友們瘋狂討論，有人開玩笑表示，「第一眼還以為是石頭造型巧克力」、「恭喜恭喜，要脫單了」，不過也有許多網友馬上告誡，「拿去丟掉！快去大廟祭改或補運」、「把負面能量藉由五行石帶走，誰撿誰衰，轉運用的」、「這種亂給人東西的十之八九是轉運」。

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(中時電子報)