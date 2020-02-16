夢時代打造「穿越時代城」還打造一座2.5米高的巨型大鼓扭蛋機。（柯宗緯攝）

夢時代打造「穿越時代城」展區相當好拍，適合網美取景。（柯宗緯攝）

夢時代打造「穿越時代城」展區相當好拍，適合網美取景。（柯宗緯攝）

高雄夢時代8樓時代會館即日起至3月15日止，將展出「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」，300坪的空間規劃5大展區，民眾免費入場，跟著11隻由朝隈俊男老師所創造出的主題動物穿越時空，變裝體驗重返古時代的樂趣。值得一提的是，在新冠肺炎之際，展區也加強防疫，道具及環境設施定時清潔消毒。

進入時代城，首先要經過古城門的入口場景，走道兩側設有朝隈俊男老師及盒玩代表動物的介紹。城裡設有服飾店和馬廄，民眾可租借古裝及迷你馬玩偶，體驗變裝古人的樂趣。

踏入「時代市集」，迎面而來的是250公分高的巨大長頸鹿，正喝著茶等待民眾一起下棋同樂。一旁還有水果攤、雜技區、投壺區、代畫丹青區、算命求籤中的老虎以及不認真顧店正在偷懶睡覺的動物們。

來到宛如交誼廳的「滿漢客棧」，民眾可變身為店小二，張羅客官下單的大魚大肉及滿漢大餐等餐點。但『可不可以不勇敢』獅子卻因為沒有錢僅能聞香遠望，相比在客棧內吃飽喝足正躺著休憩的熊貓，畫面十分逗趣。

功夫大師猩仔及長頸鹿駐點在「武林大會」區，使出渾身解數與來踢館的各路好漢比試家傳武功，現場特別安排了木人樁與比武招親等場景。經過精彩絕倫的比武後，全身酸痛的好漢們可前往「動物醫館」尋找大夫放鬆筋骨、把脈抓藥。最後來到「盒玩FUN很大」區，民眾可化身為盒子裡的動物公仔，拍下趣味搞怪的紀念照。

夢時代表示，本次展覽特別祭出鼠年限量存錢筒預購活動，全球僅限量300組，而在夢時代就釋出30組預購名額。展區中還打造一座2.5米高的巨型大鼓扭蛋機，民眾開啟夢時代APP即可以200元優惠價獲得2顆扭蛋，其中含有主題展的公仔、杯子、杯墊等逾10款豐富商品。使用夢時代APP入場觀展，還有機會獲得價值1,880元的鼠年限量存錢筒。

「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」位於夢時代8樓時代會館，開展日正逢情人節，凡情侶、夫妻於2月14日在展區中拍照打卡，即可免費兌換限量明信片。3月15日前，消費滿499元贈相片列印券乙張。300坪好玩又好拍的互動式展區。

該展區防疫措施也特別加強，入口處備有酒精消毒液予顧客使用，展區道具及環境設施定時清潔消毒，服務人員全面配戴口罩及執行每日量體溫等自主健康管理。

(中時 )