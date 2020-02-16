台鐵潮州車站將於22日歡度百歲生日，台鐵特別發行「潮庄潮州、百年傳承」紀念套票，內含2張名片式車票，其中1張為台鐵硬式車票首次以「普悠瑪」為車種印製的名片式車票。（台鐵提供／潘建志屏東傳真）

台鐵潮州車站將於22日歡度百歲生日，台鐵特別發行「潮庄潮州、百年傳承」紀念套票，內含2張名片式車票，其中1張為台鐵硬式車票首次以「普悠瑪」為車種印製的名片式車票。（台鐵提供／潘建志屏東傳真）

台鐵潮州車站將於22日歡度百歲生日，台鐵特別發行「潮庄潮州、百年傳承」紀念套票，內含2張名片式車票，其中1張為台鐵硬式車票首次以「普悠瑪」為車種印製的名片式車票，非常稀有極具紀念價值，預計將引起鐵道迷搶購珍藏。

潮州車站於1920年2月22日設站啟用，百年來歷經三次改建，最新的車站是配合屏潮鐵路高架化計畫而新建，於2013年6月25日啟用通車，融合大武山及海洋意象的現代化綠能車站，在月台上能遠眺大武山，成為潮州鎮新地標。

2015年8月23日屏東至潮州雙軌電氣化工程通車後，潮州站成為台鐵西部幹線北上列車主要始發站，同年9月19日更晉升為一等站，轉運站啟用後成為屏中地區交通樞紐，鄉親交通更加方便。

為了慶祝潮州站建站百周年，台鐵將發行1500套紀念套票，內含2張名片式車票，1張為潮州－歸來懷舊普通車車票，另1張為潮州－屏東普悠瑪名片式車票，是台鐵硬式車票首次發行普悠瑪名片式車票，特別值得珍藏。

紀念套票將於22日上午8時30分起於潮州站前東側廣場發售，數量1500套，每套200元，每人每次限購3套，現場也備有潮州站百年紀念戳章供民眾蓋章留念，歡迎大家一起來歡慶潮州建站百歲生日快樂。

(中時 )