屏東市廣興公園將興建首座太陽能風雨球場，完工後民眾運動不用再擔心下雨，發電可供應公園用電，年租金回饋也能作為公園維護管理營運財務基金。（潘建志攝）

廣興公園是屏東市北區的大型公園，也是民眾散步、休閒、運動好去處。屏東市公所爭取「廣興公園籃球場增設風雨球場設施新建工程」，完工後民眾運動不用再擔心下雨，並設置太陽能光電，除供應公園用電外，年租金回饋也能作為公園維護管理營運財務基金。

廣興運動公園位於屏東市廣興里，周邊都是新興重畫區，人口極多，潭墘、崇蘭等里都是人口上萬的大里，公園成為屏東市北區重要的休閒運動空間。公園內設有籃球場使用率極高，每日使用人次約150至250人次，假日使用頻率更高。

不過因屏東天氣炎熱、夏季多雨，市民運動常受到影響，屏東市長林恊松本屆參選時，認為有必要新建球場遮雨設施，提出相關政見。經爭取後日前獲得教育部體育署同意補助2160萬元，加上公所自籌840萬元，將開始規畫興建，順利的話今年就能完工。

新的風雨球場使用將不受天候影響，並開放鄰近學校使用或辦理運動賽事，公所預估全年度使用人次將超過4.5萬。為了推動環保永續家園，也將設置太陽能光電打造為綠能球場。

公所將參照高雄市鳳翔國中綠能風雨球場模式，尋求相關廠商投資興建。未來發電除了供應公園用電外，也會與廠商洽談1％至2％的年租金回饋，作為公園維護營運財務基金。

(中時 )