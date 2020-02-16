台灣出現首例新冠病毒患者死亡案例，為61歲白牌計程車司機，沒有出國旅遊史，2月15日確診後，傍晚就因肺炎併發敗血症死亡，是首例死亡和社區感染案例。死者家人也染病，兩人成為台灣第19、20號案例。

指揮中心表示，中心於2月12日起，針對全國醫療院所通報流感併發重症且流感檢驗陰性之個案，回溯自1月31日起，進行 COVID-19（武漢肺炎）病毒之檢驗。截至2月15日止，已全數檢驗完成113件檢體，本案係唯一檢驗陽性者。

指揮中心針對第1例個案之密切接觸者，包括發病後曾相處之家人、以及就診院所人員，及第2例之密切接觸者，目前已掌握79名密切接觸者，截止目前已完成73名採檢（包括7位有症狀），其中60名之檢驗皆為陰性、1名陽性（案20），其餘尚在檢驗中。將持續進行匡列追蹤、採檢、及隔離，其餘接觸者仍持續調查中。醫院已針對加護病房病患，採取不進不出之暫時管制措施。另針對個案發病14日前之行程與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。

(工商 )