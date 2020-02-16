荷美郵輪「威士特丹號」爆發首例新冠肺炎個案，隨後遭多個國家拒絕入境，最後由柬埔寨伸出援手，船上旅客終於能夠下船，但該船曾在2月4日停靠高雄港，200多名的遊客曾下船包下60多台計程車遊遍各大景點，因此人心惶惶，對此中央流行疫情指揮中心表示，

指揮中心13日表示，威士特丹號船上共計1458人，其中2人為我國民眾，其餘皆為外籍或陸港澳人士，將允許2位國人入境，並安排住院採檢，檢驗陽性時，繼續住院隔離治療。

指揮中心應變關莊人祥表示，已經掌握二月四日時，七點三十分到十二點停在高雄港，當時已經禁止有中國籍和疫區的旅客禁止下船，所有相關接觸到司機、港區人員已經匡列215名密切接觸者，

指揮中心呼籲，若有去到以下幾個地點的民眾需注意，船上率可有，坐計程車到以下景點，包含高雄市站九九號碼頭，香蕉碼頭，台南是安平古堡，赤崁頭，奇美博物館，屏東墾丁，都已經在掌握中。目前為止到二月十八，屆滿14天。

指揮中心指出，若該2名國人為陰性者，則返家自主健康管理14天。另針對此2位國人搭乘班機，座位前後至少2排內不安排其他乘客。至於外籍旅客則暫緩其入境及於我國機場轉機。

(中時 )