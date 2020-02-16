明知對方是有夫之婦，竟多次帶女方到摩鐵開房，甚至還一起到大陸出遊，最後卻慘被女方丈夫提告！這名林姓男子從2018年4月開始，多次帶著劉姓人妻到摩鐵開房，地點遍及台中、新市、苗栗、花蓮，以及林男住處等，2人先後發生7次關係。直到人妻丈夫輾轉得知2人姦情，更直擊2人一同回到人妻租屋處，經質問，人妻坦承出軌，讓丈夫氣得對林男提告。

法院審理期間，林男否認與駐未劉姓人妻發生關係，但被對方打臉，另外，有證人出面作證，這名人妻曾說，「我給老公戴綠帽子」，甚至稱，「有報復的快感」！

林男到庭時辯稱，自己是在臉書單身離婚社團認識對方，而對方自稱離婚、獨自扶養小孩，自己根本不知道對方婚姻關係人存續中，「是她跑到社團騙我，且我沒有跟她發生關係，但確實有憶起到大陸旅遊」。

法院審理時還傳喚劉女友人作證，對方稱曾經跟女方相約，當時劉女對她說，「我有一種報復的快感」，且給老公戴了一頂綠帽子，而當時，友人還反駁，「這不算是綠帽子，只是交朋友外遇，不算是戴綠帽」，但劉女反駁，還大聲直呼，「我就是給老公戴了」，並進一步解釋她已與林男發生關係，才說自己給老公戴綠帽。

法官聽完劉友人證詞後，認定2人有姦情，認為林男破壞這對夫妻的婚姻，造成人夫身心受創，且犯後還推卸責任，未見悔意，也沒有跟對方丈夫達成和解取得原諒，因此將他判刑4個月。全案可上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)