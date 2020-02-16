蔡姓婦人日前慌張到高市警三民二分局覺民派出所尋求警方協助，沒想到是一宗網路詐騙案，蔡女受她的「網路情人」所騙，差點將4000元匯出，所幸透過吳嘉恩、林家佑2名警員的查證及安撫之下，才卸下心防，省下了這筆冤枉錢，蔡女也相當感謝暖心員警協助她處理該詐騙手法。

據了解，蔡女在交友軟體上認識一名自稱美國空軍的軍官，該軍官時常會傳送關心訊息給蔡姓婦人，並時常對蔡女甜言蜜語，蔡女便深陷詐騙的手段中。

直到該軍官向蔡女聲稱有寄送海外包裹要給她，不料包裹遭到海關攔截需要匯款4000元美金至該軍官所指定之國外帳戶，包裹才得以順利進入台灣，蔡女聽到要匯款才發現不對勁，馬上到派出所尋求協助。

員警查證後隨即向蔡女解釋，這是詐騙集團常使用的手段，且還指定依照對方指示匯至國外帳戶，該詐騙手段已於台灣盛行一段時間，並向蔡女宣導新型詐騙手法，還好有先行至派出所詢問，否則辛苦賺來的錢就被詐騙集團騙走了。

高市警三民二分局呼籲，現今詐騙手法日新月異，如遇可疑或不清楚的事情，都可至鄰近派出所先行詢問或尋求警方幫助，或可撥打165反詐騙專線，以免冤枉遭到詐騙。

(中時 )