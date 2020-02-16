上百名彰化市老人會會員不滿互助會將解散，一早齊聚老人會館外拉紅布條高喊「還我棺材本」並現場連署成立自救會，已有500人完成連署加入。（自救會成員提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市老人互助會驚傳不堪長年虧損、面臨倒會，會員代表大會1月13日決議將解散互助會，發函通知會員將依比例退款；得知「棺材本」恐拿不回來，200多名會員、家屬一早到老人會館外抗議，眾人高喊「還我棺材本」並發起連署成立自救會，27日將至縣府陳情抗議，亦不排除提告自救。社會處籲雙方理性溝通對話，必要時將會協助提供會員們相關法律諮詢服務。

彰化市老人會1989年成立互助會，會員最多曾高達3、4千人，平均每人每月約需繳納1700元作為往生互助金，許多會員陸續離世，晚近10年再無新成員入會，長期入不敷出，面臨嚴重虧損。

自救會成員楊進羿表示，八旬老父入會20年，前後繳了30多萬，要求老人會應該公開透明出示帳冊、名單供大家檢視；另對九旬夫妻退休後加入，倆人合計繳了上百萬，想到恐怕拿不回來，老太太在場痛哭失聲。

總幹事蔣宗正表示，現有會員約2100人，存款有2千多萬，往生者家人可依其繳納金額、加入年資計算領取喪葬補助費，最高30.4萬元；為免虧損持續擴大，會長溫蔡秀春與理、監事、會員代表討論，決議解散、設下停損點。

蔣宗正說，往生者喪葬補助申請到月底29日截止，之後將委請會計師接手清點結算剩餘款項、資產，老人會名下有一棟位在中興路、3層樓高房屋，也請來不動產估價師估價，市價逾1500萬元，明天會再開會，經會員代表大會同意底價後，對外進行公開標售。

他強調，會員們所繳的每筆費用，經會計師逐筆清查核算後，將一一寄發對帳明細，讓會員了解可收到多少比例退款，這過程需要一段時間，但一定透明公開。

社會處長王蘭心表示，老人互助會雖無法規明令禁止，但近年已多次提醒呼籲長者謹慎勿輕易加入，現有老人會互助會組織運作情形，社會處都不予核備，過去曾有其他老人互助會出現不法情事或虧空情形，因會員舉證明確，社會處受理後直接移請檢警調查處理。

王蘭心說，老人互助會成員只會越來越少，領走的比繳入的多，財務收支失衡，彰化市老人會願意盡早處理，長遠來看未必不是好事，能理解過程需要時間，也會有部分長輩不滿意，她呼籲老人會與互助會員們彼此多理性對話、溝通，避免因訊息傳遞不清楚，造成長輩不必要的恐慌、臆測。

(中時 )